Weimar: Lyrik von Goethe, Rilke, Ringelnatz

Gitarrist Falk Zenker und DNT-Schauspieler Sebastian Kowski gestalten per Live-video-stream einen Abend mit Musik und Lyrik.

Zu einem musikalisch-literarischen Abend per live-video-stream laden DNT-Schauspieler Sebastian Kowski und der Gitarrist Falk Zenker am Samstag, 27. Februar, 19 Uhr, ein. Zu hören sind Gedichte von Schiller, Goethe, Rilke, Ringelnatz, Brecht und anderen, ausgewählt für diese außergewöhnliche Zeit und gespiegelt in den assoziativen Kompositionen und Improvisationen von Falk Zenker. Die Künstler freuen sich über eine Spende. Anmeldung bis 26. Februar: music@falk-zenker.de. red