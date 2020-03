Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimar macht harten Schnitt am Freitag, dem Dreizehnten

Das passte zum Freitag, dem Dreizehnten: In der Kulturstadt bleiben ab Montag alle Schulen, Horte und Kindergärten sowie die Hochschulen für den Lehrbetrieb bis einschließlich 19. April geschlossen. Veranstaltungen finden nicht mehr statt, auch in den Häusern des DNT sind sie verboten.

Als die Stadt Weimar das am Freitagmittag per Allgemeinverfügung festlegte, da musste sie davon ausgehen, dass die Diskussionen im Freistaat noch bis zum Montag dauern. Das Ministerium hatte auf die Gesundheitsämter verwiesen. Kinder mit Schupfen wurden in Schulen bereits nach Hause geschickt, und eine Telefonkonferenz mit dem Landesverwaltungsamt brachte auch kein Ergebnis. Das dauert zu lange, befand der Stab für außergewöhnliche Ereignisse.

Zuvor hatte Weimar auch Erfurt, Jena und das Weimarer Land konsultiert. Die Landrätin signalisierte, die Entscheidung mitzugehen. Erfurt zögerte zumindest bei den Schulen und Jena wollte auf eine Entscheidung des Freistaates warten. „Doch wir wollten den Eltern in Weimar wenigstens das Wochenende geben, um die Betreuung der Kinder im Familienverbund oder in der Nachbarschaft zu organisieren“, begründete Oberbürgermeister Peter Kleine das Vorpreschen der Stadt. – Im Freistaat beschleunigte das die Entscheidungen, wie sich später am Tag zeigen sollte.

Grundsätzlich sieht Bürgermeister Ralf Kirsten keine Alternative zum gesamten Maßnahmepaket. Zwar hat Weimar weiterhin nur einen im Labor bestätigten Infektionsfall. Um die 100 Personen sind inzwischen vorsorglich in häuslicher Isolation. Amtsärztin Dr. Isabelle Oberbeck ist aber überzeugt, dass Virus und Erkrankung nicht dauerhaft einen Bogen um Weimar machen. Deshalb gehe es um Maßnahmen, mit denen die Verbreitung wirksam verlangsamt werden kann.

Das zeigten auch Konsultationen mit der italienischen Partnerstadt Siena, wo man sich wünsche, dass vier Wochen früher konsequenter gehandelt worden wäre. „Wenn wir erst in der Stadt von einer Infektionswelle überrollt werden, dann sind die wichtigen Funktionen im Gesundheitswesen, im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr und der Polizei schnell lahmgelegt und können niemandem mehr helfen“, erläuterte Bürgermeister Ralf Kirsten als Chef des Corona-Stabes. Deshalb arbeite die Stadtverwaltung auch an einem Konzept für die Betreuung von Kindern, deren Eltern für solche unverzichtbaren Aufgaben der Stadt bereitstehen müssen.

Den Weimarer Entscheidungen schloss sich der Landkreis an. Hier gilt zusätzlich ab Montag der Ferienfahrplan im Nahverkehr.

In Weimar setzt die Stadtwirtschaft ab Montag, 23. März, von Montag bis Freitag den Ferienfahrplan in Kraft. Das Kundencenter am Goetheplatz bleibt während der üblichen Öffnungszeiten weiterhin geöffnet, nachdem der Ticketverkauf durch die Busfahrer zu deren Schutz eingestellt wurde. Die Einrichtungen der Stadtwirtschaft an der Industriestraße 14 bleiben derweil bereits ab kommenden Montag, 16. März, auf unbestimmte Zeit für Besucher geschlossen. Einzahlungen am Geldautomaten bleiben aber weiterhin möglich.

Wie das Schwanseebad und die Asbach-Sporthalle ab Samstag, 14. März, bleiben weitere Einrichtungen in Weimar jetzt geschlossen. Das betrifft alle Museen der Klassik Stiftung Weimar sowie das Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek und das Goethe- und Schiller-Archiv. Die Mal- und Zeichenschule schließt, das Mon Ami sagt bereits ab 14. März alle Veranstaltungen ab. Die Gedenkveranstaltungen rund um den Kapp-Putsch an diesem Wochenende, aller Veranstaltungen im Weimarer Klinikum und auch die Öffnung des Hauses der Weimarer Republik werden eingestellt.

Die Wohnstätte lässt ab Montag, 16. März 2020, das Hansahaus am Frauenplan 6 sowie alle Stadtteilbüros bis aufweiteres für den persönlichen Kundenkontakt geschlossen. Der Service muss telefonisch oder per E-Mail erfolgen.