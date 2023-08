Weimar: Malerischer Anblick im Holzdorfer Saisonbeet

Holzdorf. Wahl-Oetterner sind seit drei Jahren auf der gepachteten Fläche begeisterte Hobby-Gärtner – und malen dort auch.

Die Wahl-Oetterner Rainer Pagel und Martina Latka sind hier zwischen Tomaten, Sonnenblumen und Dahlien auf ihrem 150 Quadratmeter großen Saisonbeet vom Landgut Weimar mit Sitz in Holzdorf zu sehen. Beide sind dort seit Anbeginn im dritten Jahr begeisterte Hobby-Gärtner. Sie verbindet aber auch die gemeinsame Liebe zur Malen. Und so sind bereits etliche Bilder oder Skizzen inmitten von Blumen und Gemüse entstanden. Mehr als 20 Saisongärtnerinnen und -gärtner waren am 1. April auf ihren gepachteten Flächen in die Saison gestartet. Die meisten entschieden sich für die kleinsten Grundstücke mit 50 Quadratmetern, zudem gibt es auch doppelt so große.