Weimar. Die Maria-Pawlowna-Gesellschaft lädt zum 4. Salon Maria Pawlowna ein.

Über „Maria Pawlowna und die Musik“ spricht Rita Seifert in ihrem Vortrag an Donnerstag, 30. September, 18 Uhr, im 4. Salon Maria Pawlowna im Gemeindehaus der Kreuzkirche an der Böhlaustraße 2. Der Großherzogin ist es zu verdanken, dass mit Franz Liszt ein bedeutender Virtuose und Komponist seiner Zeit zum Leiter der Weimarischen Hofkapelle verpflichtet werden konnte.

