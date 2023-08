Weimar: Mehr als nur neue Farbe für Tröbsdorfer Bushäuschen

Tröbsdorf. Künstlergruppe des Lebenshilfewerks Weimar/Apolda verschönert es mit vielen kunterbunten Motiven aus dem Ortsteil. Einige sollen auch noch auf Postkarten gebannt werden.

Wer nicht allzu schnell nach Tröbsdorf hereinfährt oder zu Fuß kommt, wird es bestimmt schon bemerkt haben: Das Bushäuschen an der Haltestelle Max-Greil-Siedlung ist frisch renoviert, wurde von einer Gruppe Künstlerinnen und Künstler des Lebenshilfewerkes Weimar/ Apolda mit fröhlichen Bildern ausgestattet und in dieser Woche im Beisein von Stadtwirtschafts-Geschäftführer Bernd Wagner und Ortsteilbürgermeister Matthias Hopf übergeben. „Da wird die Wartezeit auf den Bus kurz, bis man alles entdeckt hat“, betonte der Ortsteilrat.

Auf ihre Motive ist die Künstlergruppe um Birgit Mähler (52) und Victoria Schuffert (20) sowie die Atelierleiterin Felicitas Romaniec bei Spaziergängen und Erkundungstouren im Ort gestoßen. Natürlich sind die Alpakas ein Highlight, aber auch die Hühner, die Dorfhunde und die Blumenwiesen erfreuen sie immer wieder. „Es war so schön, die Ideen zu sammeln“, sagt Birgit. Dann musste natürlich zunächst ein Plan her: wie soll das Häuschen gestaltet werden?

Nichts wurde übermalt: Das Fenster, das schon gemalt war, bekam ein Haus drum herum

Dafür wurde auf dem großen Ateliertisch erst einmal alles zu Papier gebracht. Für die Blumenwiese wurde auf ein Bild Bezug genommen, dass Victoria bereits gemalt hatte. Das Fenster, das im Bushäuschen schon gemalt war, bekam ein Haus drum herum, denn man wollte auch nichts Bestehendes übermalen. Und aus dem Fenster schaut fröhlich eine Prinzessin. Die Künstlerinnen und Künstler verstehen ihre Bilder auch als Einladung an alle Tröbsdorfer, mal wieder zu entdecken, was es in ihrem Dorf eigentlich alles gibt.

Die direkten Wandmalereien wurden an einem der heißesten Tage des Sommers aufgetragen. Trotzdem legten manche Radfahrer eine Vollbremsung ein, um zu schauen, was dort entsteht. Anwohner und Passanten kamen und brachten ihre Freude zum Ausdruck. Und ein Paketfahrer wollte die Künstler gleich anheuern, seine Schramme im Auto zu übermalen.

Einige Bilder sind auch im Atelier auf Holz gemalt und dann am Häuschen angebracht worden. Da wurde gemalt, gesägt, lackiert, gesprayt und geschraubt. Für diese Technik waren vor allem Thomas Tschakert, Michael Buckenleib und Michael Krutzky zuständig. Sie arbeiten in der Werkstatt in Legefeld und kommen zum künstlerischen Arbeiten nach Tröbsdorf ins Atelier.

Die Motive werden voraussichtlich noch als Postkarte aufgelegt, so dass die Tröbsdorfer demnächst eine Ansichtskarte von zu Hause verschicken können.