Weimar: Mit „Alt-Vertrautes“ auf Platz 1

Weimar. Die Würfel sind gefallen: Die Gewinner des Fotowettbewerbs, den das International Office und die Universitätskommunikation der Bauhaus-Universität Weimar ausgelobt haben, stehen fest. Den mit 300 Euro dotierten ersten Preis holte Robert Elert aus der Fakultät Architekur und Urbanistik für sein Foto „Save Place/Alt-Vertrautes“. Da er sein Studium an der Hawaii Pacific University in Honolulu abbrechen musste, entstand das Foto in seiner Heimatstadt Bonn.

„Ausgelöst durch die Pandemie und die Erkenntnis, dass selbst die banalsten Eindrücke meiner Kindheit dem ständigen Wandel der Zeit nicht entkommen, ist dieses Foto auch ein Versuch, im Moment der Veränderung Alt-Vertrautes zu bewahren“, beschreibt er seine Einreichung.

Der Wettbewerb wird alle zwei Jahre ausgelobt. Teilnehmen können alle Studierenden, die im Ausland studiert oder ein Praktikum absolviert haben oder internationale Studierende, die nach Weimar gekommen sind. Aufgrund der Pandemie mussten viele Studierende ihren Auslandsaufenthalt verschieben oder gar abbrechen. Deshalb wurden Beiträge unter dem Motto „Sehnsucht ….“ gesucht.

Das Interesse war groß, fast 100 Studierende nicht nur aus Weimar, sondern auch aus Mexiko, Chile, dem Iran, Ägypten, Hongkong, Südkorea, Honduras und weiteren Ländern reichten Fotos ein. Eine engere Auswahl wurde in einer Online-Ausstellung auf der Website der Bauhaus-Uni präsentiert. Den zweiten Preis und ein Preisgeld von 200 Euro erkannte die achtköpfige Jury Kai Zwettler, Fakultät Kunst und Gestaltung, für sein Foto „Happy Together“ zu, das er in einer New Yorker Bar aufnahm. Der dritte Preis und 100 Euro gingen an Clemens Hornemann, ebenfalls von der Fakultät Kunst und Gestaltung. Auch er hatte wie Zwettler ein Auslandsstudium am Pratt Institute in New York geplant, musste aber seinen Aufenthalt verschieben.

Ein Novum: Erstmals wurde per Online-Voting ein Publikumspreis vergeben, rund 1500 Besucher der Website gaben dabei ihre Stimme ab. Gewinnerin des Publikumspreises ist Miriam Harst von der Fakultät Architektur und Urbanistik mit ihrem Beitrag „Sundown in Lockdown“, aufgenommen in Anwerpen/ Belgien. Zwei Anerkennungen sprach die Jury an Daniella Suaréz und Simon Andri Fischer aus.

Die Online-Ausstellung aller eingereichten Arbeiten ist weiterhin auf der Website der Bauhaus-Uni (www.uni-weimar.de) zu sehen. Wie aus der Uni weiter mitgeteilt wird, ist eine analoge Ausstellung für Beginn des neuen Studienjahres im Foyer der Universitätsbibliothek geplant. red