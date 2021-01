Weimar: Mit digitalen Angeboten in Pandemie präsent bleiben

Weimar. Ihre Museen sind geschlossen. Damit müssen auch die pädagogischen Angebote und Werkstätten vor Ort pausieren. Deshalb setzt die Klassik Stiftung Weimar in der Corona Pandemie verstärkt auf digitale Projekte und hat damit Erfolg. „Die digitalen Angebote der Klassik Stiftung – auf der Website und in den sozialen Medien – werden sehr gut angenommen, und wir erhalten viel positives Feedback“, berichtet eine Sprecherin der Klassik Stiftung.

Eines der beliebtesten Formate in den sozialen Medien sei der monatlich #kulTÜRöffner: Als Live-Format bei Instagram öffnen jeden zweiten Donnerstag im Monat die Kulturvermittler Kirsten und Felix Türen der Klassik Stiftung, die dem Publikum normalerweise verschlossen sind. Sie ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen, beispielsweise in die Buchbinderwerkstatt und den Bücherturm der Anna Amalia-Bibliothek oder Nietzsches Sterbezimmer im Nietzsche-Archiv und beantworten Fragen der Nutzer live vor Ort.

Auch das Video-Format der „Digialen Werkstatt“ komme nach Angaben der Stiftungssprecherin auf Facebook und Instagram gut an. Beispielsweise fordern vier digitale Werkstätten die Kreativität von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen heraus. So lassen sich in der Silhouettenwerkstatt mit Franziska Schattenrisse erstellen, wie sie einst zu Goethes Zeiten sehr beliebt waren.

Eine exakte Anleitung und die Auflistung der benötigten Werkzeuge und Materialien machen das Nacharbeiten leicht. Auf Henry van de Velde und die von ihm genutzte Laufglasur greift ein Experiment in einer weiteren Online-Werkstatt zurück, die zeigt, dass sich Nagellack auch sehr gut ganz anders verwenden lässt und damit ansprechende Dekore kreiert werden können. Zwei weitere Online-Werkstätten führen in den Park an der Ilm beziehungsweise zu Verwandlungsmöbeln. Sammlungshighlights sind digital zu erleben wie auch digitale Ausstellungsrundgänge. Goethe, Nietzsche und Co. digital? Auch das ist bei den 360-Grad-Rundgängen zu erleben.

Die App Weimar + (vormals Bauhaus +) führt Besucher auch von zu Hause aus auf eine digitale Reise durch das Bauhaus-Museum, das Museum Neues Weimar, das Haus Am Horn und das Nietzsche-Archiv. Zum Start des Themenjahrs 2021 „Neue Natur“ im April geht die Reise weiter, kündigt die Stiftungssprecherin an: Die App wird erweitert, und ein Rundgang durch den Park an der Ilm wird spannende Zusatzinformationen zum Gartendenkmal bieten.

Die digitalen Angebote der Klassik Stiftung – von Sammlungshighlights bis zu digitalen Ausstellungen – finden sich gesammelt auf der Website der Stiftung unter https://www.klassik-stiftung.de/startseite/digital/.