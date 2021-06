Weimar: Mit viel Gemeinschaftsgeist trotz physischer Distanz

Die Lange Nacht des wissenschaftlichen Schreibens in der Bibliothek der Bauhaus-Uni Weimar findet in diesem Jahr nur online statt.

eimar. Dem gemeinsamen Verfassen von Texten widmet sich die 7. Lange Nacht des wissenschaftlichen Schreibens an der Bauhaus-Universität.

WUnter dem Motto „All Together Now!“ lädt die Bibliothek der Bauhaus-Universität am Donnerstag, 10. Juni, ab 18 Uhr Studierende, Promovierende, Mitarbeitende sowie weitere Interessierte zur digitalen 7. Langen Nacht des wissenschaftlichen Schreibens ein. Zwischen 18 und 24 Uhr gibt es ein Programm mit Gesprächsrunden, Workshops, Beratungen, Chats und Präsentationen in deutscher und englischer Sprache.

Auftakt ist die Gesprächsrunde „Was halten Sie eigentlich vom kollaborativen Schreiben?“ mit Franziska Klemstein, Fakultät Medien, und Tonia Schmitz, Fakultät Bauingenieurwesen. Im Gespräch mit Lange-Nacht-Organisatorin Franziska Matthes teilen sie ihre Erfahrungen im gemeinsamen Denken, Schreiben und Handeln innerhalb der Textgruppe zum Neuen Europäischen Bauhaus. Zum Flanieren während der Pausen lädt die virtuelle Ausstellung „Filming Resilience“ ein, die als Kooperationsprojekt der Academy of Visual Arts an der Hong Kong Baptist University und der Fakultät Kunst und Gestaltung der Bauhaus-Uni entstanden ist. Für mehr Bewegung sorgen das Sportzentrum und das studentische Kollektiv „Tonraum“.

Die Zugänge zu den digitalen Räumen werden am 10. Juni freigeschaltet (Teilnahme kostenfrei).

www.uni-weimar.de