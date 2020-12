Weimar: Müllentsorgung erst nach drei Wochen

Ein mittleres Mülldrama droht der halben Stadt zum Jahreswechsel in den Entsorgungsbereichen Süßenborn, Tiefurt, Legefeld, Holzdorf, Possendorf, Gelmeroda, Niedergrunstedt sowie Weimar-West, Parkvorstadt, Südstadt, Schönblick und Heimfried. In diesen Orts- und Stadtteilen kann nicht im 14-Tage-Rhythmus entsorgt werden, sondern sie müssen sich einmalig auf einen Abstand von drei Wochen einstellen. In den anderen Gebieten wird einmalig im Wochenrhythmus entsorgt.

Der Grund liegt im Entsorgungskalender für das Jahr 2020. Dieser endet mit einer ungeraden Kalenderwoche – das neue Jahr beginnt stets ebenfalls mit einer ungeraden Kalenderwoche. So entsteht für die betroffenen Gebiete der einmalig große Abstand. Den 14-Tage-Abstand beizubehalten hätte bedeutet, dass alle Haushalte der Stadt von der geraden in die ungerade beziehungsweise von der ungeraden in die gerade Entsorgungswoche wechseln. In einer solchen Umstellung sieht der Kommunalservice jedoch ein noch größeres Problem für das Funktionieren der Entsorgung, weil jahrelanges Wissen und Gewohnheit verloren gehen.

Das Kalenderproblem entsteht laut Abteilungsleiter Holger Enders etwa alle fünf Jahre und ist stets mit dem erhöhten Abfallaufkommen über die Feiertage verbunden.

Zusätzliche Abfallsäcke werden kostenfrei angeboten

Diesmal wird es jedoch durch den Lockdown verstärkt. Denn der erhöht das Aufkommen an Verpackungsmitteln aus Online-Einkäufen, die nun zu Weihnachten und danach den Müll- und Wertstoffberg noch einmal vergrößern. – Nur in den Großwohnsiedlungen mit Containern im wöchentlichen Entsorgungsrhythmus tritt das Problem nicht auf.

Der Kommunalservice ermöglicht betroffenen Haushalten, ihre vollen Abfallbehälter am ersten Entsorgungstag im neuen Jahr (zwischen dem 11. und dem 15. Januar) mit zusätzlichen Abfallsäcken für Restabfall und Leichtverpackungen zu ergänzen.

Solche Säcke können ab 4. Januar für die betroffenen Grundstücke kostenfrei auf dem Wertstoffhof an der Industriestraße 14 oder beim Umweltamt abgeholt werden. Der Wertstoffhof nimmt sie zwischen 4. und 15. Januar gegen Vorlage des Personalausweises entgegen.

Die Regelentsorgung vom 25. Dezember 2020 wird auf den 24. Dezember 2020 vorgezogen.Die Regelentsorgung vom 1. Januar 2021 wird am 2. Januar 2021 nachgeholt.Der Wertstoffhof bleibt am 24. und am 31. Dezember 2020 geschlossen.