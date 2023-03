Weimar: Nach 41 Jahren lockt der Ruhestand

Weimar. Klinik-Service-Gesellschaft verabschiedet mit Steffi Zierfuß eine Mitarbeiterin der Babyboomer-Generation.

Auf den Tag genau 41 Jahre lang hat Steffi Zierfuß in verschiedenen Funktionen für das Weimarer Klinikum gearbeitet – jetzt wurde die engagierte Mitarbeiterin der Weimarer Klinikküche in den Ruhestand verabschiedet.

Am 8. März 1982 begann Steffi Zierfuß ihre Tätigkeit in der Wäscherei des damaligen Hufeland-Klinikums der Stadt Weimar. Nach der Schließung der hauseigenen Wäscherei setzte sie ihre Tätigkeit für das Unternehmen in der Küche des Klinik-Standortes in der Eduard-Rosenthal-Straße 70 fort. Die typischen Arbeiten der Küchenhilfen damals muten aus heutiger Sicht abenteuerlich an. „Spülen von Hand, Kartoffelschälen im Keller und Speisenverteilung in Kübeln“, erzählt die Jubilarin Steffi Zierfuß lächelnd.

Später, bei der Einführung des ersten Speisenverteilbandes, arbeitete sie sich schnell ein und wurde schon früh zu einer verlässlichen Stütze des Küchenbetriebes. Im Jahre 1998 erfolgte der Umzug in das neue Sophien- und Hufeland Klinikum an der Sackpfeife – und Steffi Zierfuß zog mit um.

Auch im neuen Küchenumfeld brachte sich die jetzt 64-Jährige ein und war bis zuletzt nach Angaben des Klinikums „eine allseits geschätzte, zuverlässige und nahezu universell einsetzbare Kraft, die oft und herzhaft laut lachend den Alltag auffrischte“.

„Wir verabschieden Steffi Zierfuß mit einem weinenden Auge, denn sie wird fehlen, aber auch einem lachenden Auge“, sagt Christian Höttges, der Betriebsleiter der Klinik-Service-Gesellschaft. Denn erhalten bleiben werde sie dem Unternehmen glücklicherweise auch weiterhin, als willkommene Aushilfe zur Verstärkung des Küchenteams. In der nun mehr werdenden Freizeit freut sich die frisch gebackene Rentnerin auf den Sommer in der eigenen Datsche und auf mehr Zeit mit der Familie.

Die lange Zugehörigkeit spricht für das Betriebsklima

Steffi Zierfuß ist eine der zahlreichen Mitarbeitenden der Generation der Babyboomer, die nach jahrzehntelanger Mitarbeit in der Klinik-Service-Gesellschaft bald in den wohlverdienten Ruhestand gehen, heißt es in einer Presseinformation. Und weiter: „Diese sehr langen Betriebszugehörigkeiten sprechen für das Betriebsklima und die Beliebtheit als Arbeitgeberin“ wird Christian Höttges zitiert.

Auch dem Nachwuchs der Fachkräfte widme sich das Unternehmen intensiv. Mehr als 70 junge Menschen seien bereits zu Köchinnen und Köchen ausgebildet worden. Die Industrie- und Handelskammer hat bereits vor Jahren das Engagement mit dem Prädikat „garantiert gute Ausbildungsqualität“ honoriert.