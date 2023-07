Weimar: Nächtliche Netzreparatur fürs Trinkwasser an der Buttelstedter Straße

Weimar. Zeitweilig kein Trinkwasser für Anwohner. Wer konkret davon betroffen ist:

Reparaturarbeiten hat der Wasserversorgungszweckverband Weimar (WZV) kurzfristig für den Donnerstagabend angekündigt. Damit verbunden seien auch Wasserabschaltungen und Verkehrsbeeinträchtigungen, teile der WZV am Nachmittag mit.

In Angriff genommen werden sollte gegen 18 Uhr mitten auf der Buttelstedter Straße an der Zufahrt zum Unternehmen Wiener Feinbäckerei Heberer der Austausch eines Wasserschiebers. Die Arbeiten waren nach Angaben des Verbandes bis in die Nacht vorgesehen. Nach dem anschließenden Spülen und der Entlüftung der Leitung sollten die betroffenen Kunden vermutlich am Freitag gegen 4 Uhr „wieder normal mit Trinkwasser versorgt“ werden. Geplant war im Vorfeld ebenso, die Baugrube noch in der Nacht wieder zu verfüllen. Die Wiederherstellung der Straßenoberfläche allerdings sei zunächst nur provisorisch vorgesehen. Als Hintergrund nannte der WZV in der Presseinformation die Vollsperrung wegen der Bauarbeiten an der Bahnunterführung Ettersburger Straße. Daher dient die Buttelstedter Straße als Umleitung und sollte so schnell wie möglich wieder befahrbar werden.

Der WZV versprach im Vorfeld der Arbeiten, die Versorgungsunterbrechung mit Trinkwasser auf ein Minimum zu reduzieren. Betroffene seien die Anwohner der Straße Hinter dem Bahnhof sowie der Buttelstedter Straße oberhalb der Bahnunterführung, nicht jedoch jene oberhalb der Kreuzung von Buttelstedter und Rießnerstraße.