Pfarrerin Charlotte Reinhold mit Superintendent Henrich Herbst und Pfarrer Sebastian Kircheis (von rechts) in der Schöndorfer Stephanuskirche.

Weimar: Neue Pfarrerin in Schöndorf ins Amt eingeführt

Schöndorf. Charlotte Reinhold übernimmt die Pfarrstelle, die sich bis in den Landkreis erstreckt, nach knapp eineinhalbjähriger Vakanz.

Pfarrerin Charlotte Reinhold ist beim Gottesdienst in der Schöndorfer Stephanuskirche von Superintendent Henrich Herbst (Mitte, rechts Pfarrer Sebastian Kircheis) in die Pfarrstelle Schöndorf-Großobringen entsandt worden. Zu ihrem Pfarrbereich gehören ferner Kleinobringen, Wohlsborn, Heichelheim und Sachsenhausen. Die 36-Jährige hat bereits das Pfarrhaus in Großobringen bezogen. Die Neubesetzung wurde notwendig, weil die frühere Pfarrerin Sabine Hertzsch im November 2021 nach Bad Berka gewechselt war.