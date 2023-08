Weimar: Neue Zählstelle erfasst Radler zwischen Bienenmuseum und Ilmpark

Noch beim Installieren der Schleife ist hier Patrick Raßbach vom Kommunalservice zu sehen. Inzwischen ist sie in Betrieb.

Weimar. Gerät unterstützt die Stadt bei weiterer Planung für mehr Radfreundlichkeit. Erste Auswertungen lösen angesichts der hohen Nutzerzahl Erstaunen aus.

Zwischen dem Bienenmuseum und dem Eingang zum Park wird mithilfe der ersten Weimarer Dauerzählstelle für Radfahrer neuerdings kontinuierlich erfasst, wie viele dieses Teilstück des Ilmtal-Radweges täglich nutzen. Die gesammelten Daten werden automatisch ausgewertet und dienen laut Stadt als Grundlage für die Planung und Umsetzung zukünftiger verkehrsbezogener Maßnahmen. Eine davon ist die seit längerer Zeit geforderte bessere Querung des Plans in Oberweimar.

Die Daten seien sowohl für den touristischen Radverkehr, besonders an den Wochenenden, als auch für den Alltagsradverkehr von Bedeutung – und lösten beim ersten Auswerten Erstaunen aus: Täglich nutzen rund 1500 Radfahrende die Strecke, wobei es besonders wetterbedingt große Unterschiede gebe. Die meisten Radfahrenden wurden mit 1785 bisher am 4. Juli gezählt. An diesem Tag hatten die Ferien noch nicht begonnen. Da es ein Wochentag war, gehe die Stadt davon aus, dass die Mehrheit der Erfassten zu Alltagszwecken unterwegs war.

Das System beruht auf dem Prinzip der Induktionsschleife und spricht laut Hersteller auf das Metall der Fahrräder an. Das so erzeugte elektromagnetische Signal werde von einem Algorithmus ausgewertet, der anhand von 13 Kriterien mit 95-prozentiger Genauigkeit entscheide, ob ein Fußgänger gezählt wird oder nicht. Dabei lasse sich sogar erkennen, in welche Richtung die Radler unterwegs waren und ob sich gegebenenfalls ein Fahrzeug der Klassik-Stiftung darunter „gemogelt“ hat.

Die Informationen aus der Zählstelle werden regelmäßig veröffentlicht, kündigte die Stadt an. Eventuell würde weitere mobile Geräte mit Videotechnik in Weimar folgen. Die neue stationäre Variante wurde vom Land Thüringen und der AG Fahrradfreundliche Kommune Thüringen gefördert. Letztere stellte das Gerät kostenlos bereit, den Einbau hat die Stadt bezahlt.