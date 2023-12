Weimar: Neues Feuerwehr-Fahrzeug für Legefeld

Weimar Die Freiwillige Feuerwehr Legefeld hat ein neues Fahrzeug und eine größere Garage

Die Freiwillige Feuerwehr im Weimarer Ortsteil Legefeld hat ein neues Tanklöschfahrzeug mit rund 14,5 Tonnen Gewicht und den Garagenanbau am Gerätehaus eingeweiht. Das neue Sonderfahrzeug ist das erste von zwei Legefelder Feuerwehr-Fahrzeugen, die vom Land Thüringen für 445.000 Euro beschafft und der Stadt Weimar zur Verfügung gestellt werden. Bisher verfügte das Gerätehaus der Feuerwehr über einen Bereitschaftstrakt mit Umkleiden, Technik- und Schulungsräumen, jedoch nur über eine Garage mit einem einzelnen Stellplatz, aber nun gibt es einen weiteren.

Bei dem neuen Fahrzeug handelt es sich um ein voll geländegängiges Universal-Motor-Gerät von Mercedes als Spezialfahrzeug für Wald und Vegetationsbrandbekämpfung mit Platz für drei Personen. Ausrüstung wie Waldbrandrucksäcke, Feuerpatschen und weitere Spezialgeräte sind Teil der Ausstattung. Mit dem Allradantrieb kann das Gefährt auch durch schweres Gelände fahren und die mitgeführten 3000 Liter Wasser zielgerichtet beispielsweise über den an der Front eingebauten Wasserwerfer einsetzen. Eine Selbstschutzanlage bewahrt das Fahrzeug vor Beschädigungen im Wald- und Vegetationsbrandeinsatz, hieß es in der Vorwoche zur Übergabe.

Die Gesamtkosten für den Bau des Garagenanbaus belaufen sich auf rund 405.000 Euro. Kurz vor der Fertigstellung des Bauwerks wurde eine Förderung in Höhe von 80.000 Euro bewilligt, die bei einer Landesförderung für Katastrophenschutz vorher beantragt wurde. Im Jahre 2025 wird dann das zweite Tanklöschfahrzeug mit 10.000 Liter Wasser und einem Gesamtgewicht von circa 28 Tonnen an die Stadt Weimar übergeben. Mit diesem Wissen im Hinterkopf wurde der Anbau am Gerätehaus bereits für diese besonderen Größen- und Gewichtsausmaße errichtet.