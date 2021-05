Neues Testzentrum im Weimarer Atrium-Kino öffnet bald

Das Testzentrum der Johanniter in Schöndorf hat Himmelfahrt geschlossen und ab der kommenden Woche verkürzte Öffnungszeiten.

Weimar. Johanniter eröffnen es am 14. Mai und verkürzen ab 17. Mai die Testzeiten im Schöndorfer Bürgerzentrum.

Ein neues Testzentrum für kostenlose Corona-Schnelltests eröffnet am Freitag im Atrium der Regionalverband Mittelthüringen der Johanniter-Unfall-Hilfe. Er hat von der Stadt den Auftrag erhalten, dieses in einem Kinosaal in der Event-Etage zu betreiben, teilten die Johanniter mit.

Kostenlose Schnelltests werden dort den Angaben zufolge ab dem 14. Mai jeweils montags bis samstags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr angeboten. Dementsprechend also auch am Samstag, 15. Mai.

Geschlossen bleibt hingegen am Himmelfahrtstag das Testzentrum der Johanniter im Bürgerzentrum Schöndorf. Hintergrund ist der Brückentag in der Einrichtung an der Carl-Gärtig-Straße 25a. Das Testzentrum hat überdies ab Montag, 17. Mai, verkürzte Öffnungszeiten. Tests sind dann laut Johanniter nur noch montags bis freitags von 7.30 bis 9 Uhr möglich statt bisher 8 bis 11 Uhr.