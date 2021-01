Neun Neuinfektionen bis zum Sonnabend in Weimar

In den 24 Stunden bis Samstag, 10 Uhr, registrierte das Weimarer Gesundheitsamt neun neue Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus. Eine bereits positiv gemeldete Person wurde in die Zuständigkeit eines anderen Gesundheitsamtes übergeben und entfällt aus der Weimarer Statistik. Corona-Blog: Ramelow über Gründe für die wenigen Impfungen in Thüringen - So viel neue Todesfälle wie noch nie in Saalfeld-Rudolstadt

Die Ansteckungsursachen wurden im Arbeitsumfeld (1), in der eigenen Familie (4) und als Patienten in Kliniken (2) entdeckt. In zwei Fällen sind sie unklar.

Damit hatte Weimar am 16. Januar, 10 Uhr, insgesamt 266 aktuell Infizierte (-9). Seit Freitag waren 17 Patienten genesen. In Kliniken werden derzeit 12 Weimarer behandelt.

Die 7-Tage-Inzidenz (alle neuen Fälle bis 0.00 Uhr) sank auf 225,36 je 100.000 Einwohner. Am Vortag lag sie bei 240,69. – Mit dem Bezug auf 100.000 Einwohner werden unterschiedlich große Kreise und kreisfreie Städte vergleichbar gemacht.

33 neue Infektionen mit Coronavirus im Weimarer Land