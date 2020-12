Weimar: Neun Preise hinter 24 Türen

Auch Matz & Murkel beteiligt sich am Gewinnspiel der „24 Türen“ in der Weimarer Innenstadt.

Mit einer Verlosung macht der digitale Innenstadt-Adventskalender „24 Türen“ noch einmal auf sich aufmerksam. Unter „24-tueren.de“ öffnet sich in Internet täglich ein Laden mit einer Videobotschaft. Bis 19. Dezember können Besucher der „24 Türen“ an einer Verlosung teilnehmen. Dazu sollen sie per E-Mail über das Kontaktformular auf der Website oder über die Kommentare der Videobeiträge schreiben, was sie aus dem Sortiment der „24 Türen“ gern verschenken würden. Wer den ersten Preis gewinnen will, muss sich zudem mit einem der Hirsche-Aufkleber aus den Schaufenstern fotografieren und das Foto mitschicken (post@24-tueren.de). Die Verlosung wird am 20. Dezember, 15 Uhr, live aus der Artographie-Werkstatt übertragen. Es gibt insgesamt neun Preise. Der erste Preis verspricht zehn Einkaufsgutscheine zu je 20 Euro von Wiegand-Manufaktur, Matz & Murkel, Teehaus Teuner, Loveafair, Röstbrüder, Surel Keramik, Galerie Wartenberg, Fundus, Café Laden und I-Punkt Boutique.