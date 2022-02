Weimar: Noch freie Kursplätze bei nächster Ausbildung zum Stadtführer

Weimar. Das am 28. Februar startende Angebot von VHS und Weimar GmbH schließt Ende Mai mit zwei Prüfungen ab.

Noch anmelden können sich Interessierte, die ab 28. Februar an einer Ausbildung zur Stadtführerin oder zum Stadtführer teilnehmen möchten. Diese bietet die Volkshochschule (VHS) in Kooperation mit der Weimar GmbH an. Die Ausbildung umfasst bis Ende Mai 30 Veranstaltungen meist an zwei Abenden sowie vier Samstagen.

Neben deutschsprachigen Interessenten werden solche gesucht, die im Auftrag der Tourist-Information insbesondere Stadtführungen in Englisch, Niederländisch, Polnisch oder Tschechisch anbieten können. Am Ende stehen zwei Prüfungen: eine schriftliche und eine Stadtführung. Neben der Stadtgeschichte und -architektur seien die Gedenkstätte Buchenwald, das Unesco-Welterbe, das Musikleben oder Weimar in der DDR- und Wendezeit zu vermitteln.

Anmeldungen für diese Ausbildung sind über die VHS oder die Weimar GmbH möglich.