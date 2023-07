Weimar: Ökumenischer Gottesdienst für Geistliche in der Gedenkstätte Buchenwald

Weimar. Veranstaltung in der Gedenkstätte Buchenwald erinnert am 18. Juli an die Pfarrer Paul Schneider und Otto Neururer. Ergänzend findet eine thematische Führung statt.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst wird am Dienstag, 18. Juli, ab 17.15 Uhr auf dem Appellplatz der Gedenkstätte Buchenwald an den 84. Jahrestag der Ermordung des Pfarrers Paul Schneider erinnert. Der „Prediger von Buchenwald“ war am 18. Juli 1939 im KZ Buchenwald ermordet worden.

Mit dem Gottesdienst wird gleichzeitig der Ermordung von Pfarrer Otto Neururer am 30. Mai 1940 in dem KZ gedacht. Am Schluss werden für die Ermordeten an zwei Holzkreuzen vor den Bunkerfenstern Blumen niedergelegt. Ergänzend bietet Ulrich Huppenbauer, Pfarrer im Ruhestand, eine Führung auf den Spuren von Paul Schneider an (15 Uhr, Information der Gedenkstätte).

Der Gottesdienst wird von der evangelischen und katholischen Gemeinde Weimar gestaltet. Die liturgische Leitung hat der katholische Pfarrer Timo Gothe, die Predigt hält Friederike Spengler, Regionalbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Ihr Schwerpunktthema lautet Orientierung in schwierigen Zeiten, verbunden mit der Frage „Woher beziehen wir Kraft und Mut, an der Wahrheit festzuhalten?“ Mitwirken wird auch der evangelische Posaunenchor Weimar. Das Andenken an Paul Schneider pflegt die Pfarrer-Paul-Schneider-Gesellschaft.