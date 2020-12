Weimar on Ice und Ullas Kirmes setzen ein Zeichen

Sie hätten so gern Weimars Kinder wieder mit der Eisbahn erfreut. Doch genau dieses, bereits seit vielen Jahren etablierte Vergnügen in der Weihnachtszeit fehlt diesmal. Ähnlich erging es der Kirmes in Ulla: Sie musste ebenfalls ausfallen.





Der Schaustellerbetrieb TZVZ GmbH als Betreiber von „Weimar on Ice“ und die Kirmesgesellschaft Ulla haben deshalb verabredet, auf andere Art ein Zeichen für Kinder setzen. Mit zwei Spenden über jeweils 750 Euro taten sie das gegenüber dem Kinderhaus Weimar und dem Kinderhospiz Mitteldeutschland.





Die Gemeinschaftsidee haben der Zeltverleih und Kirmesgesellschaft miteinander finanziert und umgesetzt. Mit einem großen symbolischen Scheck rückten Enrico Füssel (Weimar on Ice) sowie Detlef und Leonie Zeiger und Robert Heinrich von der Kirmesgesellschaft Ulla am Kinderhaus Weimar an. Sie überreichten die Spende an Leiterin Ramona Zander und Team.

„Im kommenden Jahr wird hoffentlich alles wieder anders laufen. Dann können wir auch wieder einen Inklusionstag auf Eis durchführen, der in den letzten Jahren immer guten Zuspruch fand“, sagt Enrico Füssel. Die Ullaer luden bei dieser Gelegenheit das Kinderhaus ein, sie doch mal zum Kindertanz auf ihrer Festwiese zu besuchen. Für die Transportfrage werde sich dann auch eine Lösung finden.