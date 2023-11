Weimar: Ostbeauftragter der Bundesregierung besucht Kirche in Ortsteil

Schöndorf. Carsten Schneider hat sich in der evangelischen Kirche in Schöndorf angesagt. Was ihn dort besonders interessiert:

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), hat sich an diesem Dienstag zu einem Besuch in der evangelischen Stephanuskirche in Schöndorf angekündigt. Zum Hintergrund erläuterte der Wahlkreis-Bundestagsabgeordnete: Er wolle sich vor Ort ansehen, was mit den 90.000 Euro derzeit realisiert werde, die der Haushaltsausschuss des Bundestages vor einem Jahr aus dem Denkmalschutzprogramm des Bundes für die Sanierung der Kirche bewilligt hatte. Geplant sei am Morgen eine gemeinsame Begehung der Stephanuskirche mit Superintendent Henrich Herbst, Pfarrerin Charlotte Reinhold, Gemeindevertretern, dem zuständigen Architekten sowie Schöndorfs Ortsteilbürgermeister Willibald Neubert (SPD).