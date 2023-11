Weimars Panzerblitzer steht häufig in Bereichen mit maximal Tempo 30 km/h.

# Weimar: Panzerblitzer findet neuen Einsatzort an einer Grundschule

Weimar. Semistationäre Einrichtung soll Raser im Osten der Stadt ertappen. Das ist der nächste Einsatzort:

Von der Humboldtstraße in den Osten der Stadt: Dort soll der sogenannte Panzerblitzer in dieser Woche seinen Dienst verrichten. Konkret habe der städtische Ordnungsdienst die Tiefurter Allee in Höhe der integrativen Ganztagsgrundschule Anna Amalia als Standort für die semistationäre Einrichtung auserkoren. Sie wechselt nicht automatisch montags den Standort. Zudem könne das Blitzgerät bei Bedarf jederzeit andernorts aufgestellt werden.