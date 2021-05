Weimar: „Peter und der Wolf“ als Livestream

Aufnahme für „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofjew in einer Bearbeitung für Bläserquintett von Joachim Linckelmann in der Studiobühne des DNT.

Weimar. Deutsches Nationaltheater bietet am Himmelfahrtstag erneut Sergej Prokofjews Klassiker.

Als Streaming-Angebot für die ganze Familie läuft am Himmelfahrtstag erneut Sergej Prokofjews „Peter und der Wolf“ im Online-Programm des Deutschen Nationaltheaters Weimar. Der unübertroffene Klassiker des musikalischen Geschichtenerzählens ist am Feiertag in einer Bearbeitung für Bläserquintett von Joachim Linckelmann zu erleben.

Die filmische Umsetzung bietet dabei Gelegenheit, aus nächster Nähe zu beobachten, wie die fünf Musikerinnen und Musiker Nikolai Jaeger (Flöte), Brigitte Horlitz (Oboe), Matthias Demme (Klarinette), Stefan Ludwig (Horn) und Michael Abé (Fagott) die Protagonisten Vogel, Ente, Katze, Großvater und Wolf klingend zum Leben erwecken, betonte das DNT vorab. Bevor sie gemeinsam mit dem Schauspieler Janus Torp in der Rolle des Erzählers die Geschichte von „Peter und der Wolf“ präsentieren, erkundet Konzertpädagogin Kerstin Klaholz im Gespräch mit ihnen Klang und Funktionsweise ihrer Instrumente.

Tickets für den Stream zum Preis von 10 Euro, ermäßigt 6 Euro, gibt es auf der Website des DNT in Form von Sofortkauf oder Kauf auf Rechnung. Mit dem Code, der an die Käufer verschickt wird, erhalten sie ab 10.45 Uhr Zugang.

Donnerstag, 13. Mai, 11 Uhr; www.nationaltheater-weimar.de