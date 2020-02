Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimar-Premiere für „Hörkino“

Mit dem Dresdner Geiger Florian Mayer arbeitet der Kapellendorfer Gitarrist Falk Zenker schon seit 2001 zusammen, mit der Perkussionistin Nora Thiele, die mit ihrer Frühbarock-Band „The Playfords“ aufhorchen ließ, seit 2011. Im Dreiklang waren die Musiker in Weimar allerdings noch nicht zu hören. es uns bisher noch nicht in Weimar zu hören. Am kommenden Wochenende soll das nun anders werden. Unter dem Titel „Hörkino“ geben Mayer, Zenker und Nora Thiele am Sonntag. 9. Februar, um 18 Uhr im Mon Ami ein gemeinsames Konzert mit eigenen Kompositionen und Bearbeitungen, die von mittelalterlichen Klängen über Flamenco bis hin zu Weltmusik reichen.