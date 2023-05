Weimar produziert umgerechnet auf 13 Fußballfeldern Solarkraft

61 solcher Solarpaneele hat die Weimarer Wohnstätte im September 2022 auf dem Dach des Bürgerzentrums in Weimar West montieren lassen.

Weimar. Im bundesweiten Vergleich bescheinigt ein Online-Portal der Kulturstadt höheren Zuwachs als anderen deutschen Städten.

Insgesamt 69 Solaranlagen sind im ersten Quartal 2023 in Weimar neu installiert worden. Darauf hat das Vergleichsportal „Selfmade Energy“ unter Berufung auf Zahlen der Bundesnetzagentur hingewiesen. Weimar habe im Vergleich zur letzten Datenerhebung im Dezember 2022 einen Zuwachs von 9 Prozent verzeichnet, der Durchschnitt aller deutschen Städte liege mit 7,7 Prozent darunter. In Weimar gebe es aktuell 866 laufende Solaranlagen. Ihre Größe entspreche nach Angaben des Vergleichsportals etwa der von 13 Fußballfeldern. Die Leistung in Weimar betrage insgesamt 21 Megawatt.