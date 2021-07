Weimar redet über künftiges Museum

Weimar. Welche Lehren aus dem „öffentlichen“ Verbrechen NS-Zwangsarbeit zu ziehen sind, diskutiert eine neue Weimarer Reihe.

2023 eröffnet die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora im ehemaligen Gauforum in Weimar das Museum „Zwangsarbeit im Nationalsozialismus“. Das Museum zieht in den Südflügel und damit in den Teil des Gebäudes ein, der als Dienstsitz des NSDAP-Gauleiters Fritz Sauckel geplant war.

Als Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz war Sauckel ab 1942 für die Deportation von Millionen Zwangsarbeitern ins Deutsche Reich verantwortlich. NS-Zwangsarbeit war ein öffentliches Verbrechen. Überall wurden Zwangsarbeiter eingesetzt – in Rüstungsbetrieben, in der Landwirtschaft oder privaten Haushalten. Nahezu jeder Deutsche ist ihnen begegnet, viele waren in das Verbrechen involviert.

Wie diese Geschichte die Gegenwart beeinflusst, will die neue Veranstaltungsreihe „In Gesellschaft.“ diskutieren. In einem nach allen Seiten offenen Pop-Up-Forum auf dem Stéphane-Hessel-Platz kommen Gäste aus Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft miteinander und mit dem Publikum ins Gespräch.

Die erste Ausgabe von „In Gesellschaft.“ findet am Donnerstag, 15. Juli., von 18.30 bis 20 Uhr vor dem Bauhaus-Museum statt. Es diskutieren Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik-Stiftung Weimar, Léontine Meijer-van Mensch, Direktorin der Völkerkundemuseen in Leipzig, Dresden und Herrnhut sowie Jens-Christian Wagner, Direktor der Gedenkstätte Buchenwald. Der Eintritt ist frei.