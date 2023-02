Weimar: Regelschule in Schöndorf öffnet Türen für Besucher

Das Gebäude der Regelschule auf dem Schulcampus in der Max-Reichpietsch-Straße in Schöndorf.

Schöndorf. Bildungseinrichtung stellt sich am 9. Februar allen Interessierten mit einem bunten Rahmenprogramm vor.

Einen Tag beziehungsweise Nachmittag der offenen Tür richtet die Regelschule in Schöndorf am Donnerstag, 9. Februar, von 16 bis 18 Uhr aus. Interessierte sind dazu in deren Gebäudeteil auf dem Schulcampus an der Max-Reichpietsch-Straße 14 willkommen.

Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerteam präsentieren dabei laut Ankündigung ihre Ergebnisse aus dem Unterricht sowie aus verschiedenen Projekten. Mit Kaffee und Kuchen werde für das leibliche Wohl gesorgt. Darüber hinaus können Besucherinnen und Besucher Lernspiele erproben und an einer Zeichenstation ihre Talente entdecken. Zudem können sie sich in der Regelschule umfassend umschauen und sich über deren Profil informieren. Zurzeit werden dort acht Klassen unterrichtet.