Weimar: Saisonende im Kirms-Krackow-Haus steht bevor

Der Biedermeier-Garten am Kirms-Krackow-Haus bleibt geöffnet.

Weimar. Zum Ausklang noch Führung und Lustspiel. Garten, Café und neues Kabarett gehen unterdessen nicht in die Winterpause.

Im Kirms-Krackow-Haus in Weimar geht die Museumssaison zu Ende. Am Reformationstag sind die Dauerausstellung zur bürgerlichen Wohnkultur und die Kabinettausstellung „Smoke – Gesellschaft im Blauen Dunst. Utensilien eines alten Lasters“ zum letzten Mal in diesem Jahr zu besichtigen. Darauf hat die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten hingewiesen. Um 11 Uhr gebe es eine Sonderführung durch Haus und Ausstellung.

Bereits am Vorabend (Montag, 30. Oktober) unterhalte Christian Hill, Kurator der Stiftung für das Kirms-Krackow-Haus, mit seinem Ein-Personen-Stück „Auf ein Pfeifchen mit Elise. Ein freches Lustspiel mit Gedichten in einem Akt um 1800“. Beginn ist um 17 Uhr im Dachgeschoss des Hinterhauses. Anknüpfend an die Sonderausstellung zum Tabakkonsum im Weimar des 19. Jahrhunderts spiele dabei eine Tabakpfeife eine nicht unbedeutende Rolle.

Auch wenn das Museum in die Winterpause geht – neben dem ganzjährig geöffneten Garten bleiben im Haus das Café Lieblingsgarten und das neu gegründete Weimarer Kabarett auch in der kalten Jahreszeit zum Genießen und hintergründigen Lachen geöffnet.

www.weimarer-kabarett.de