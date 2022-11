Weimar sammelt für Restaurierung der Friedensschilder

Weimar. Auftakt der Spendenaktion war am ersten Advent in der Weimarer Herderkirche.

Die Kulturstadt verfügt mit seinen sogenannten Friedensschildern in der Herderkirche über einen außergewöhnlichen kulturhistorischen Schatz. „Er verleiht dem Thema Friedenserhalt und Wertschätzung des Friedens gleichermaßen eine bildhafte wie aktuelle Gestalt“, heißt es aus der Evangelisch-Lutherischen Superintendentur Weimar. Besonders dieser Tage sei der Friede ein kostbares gut. Am ersten Advent standen die historischen Schilder zum Auftakt einer Spendenaktion im Fokus, mit dem Ziel, die derzeit im Depot der Kirchengemeinde lagernden Schilder zu restaurieren.

Die vier Friedensschilder waren bis zum Zweiten Weltkrieg ein wesentlicher Bestandteil des Ensembles der fürstlichen Grablege für die Weimarer Regenten. Die Gesamtanlage wurde laut Altarinschrift dem Appell zum Frieden geweiht. Einen Beitrag der Weimarer Bürger bildeten dabei die Friedensschilder vom Festzug der Friedensfeier nach dem großen Krieg am 19. August 1650.

Die mit frommen Sprüchen versehenen vier Schilder wurden den einzelnen Gruppen des feierlichen Zuges vorangetragen, der zur Weimarer Stadtkirche führte. Dort traten die Schilder schließlich an die Stelle der bereits verloren gegangenen Friedensengel am 1555/57 errichteten Doppelgrab des Kurfürsten Johann Friedrich und seiner Gattin Sibylle.

Instandsetzung des ersten Schildes bis Weihnachten 2023

Seit der Entfernung im Jahr 1943 gelangten die Schilder in verschiedene Verwahrorte und befinden sich aufgrund ihres schlechten Erhaltungszustandes heute im Depot der Kirchengemeinde. Auch fehlen wichtige Teile, die zu ergänzen wären. „Ziel unserer Initiative ist daher die Restaurierung und Wiederaufstellung aller vier Weimarer Friedensschilder in der Stadtkirche St. Peter und Paul“, heißt es aus der Superintendentur. Auftakt der Spendenaktion war am Sonntag in der Herderkirche, zu der neben Superintendent Heinrich Herbst auch Reinhard Krebs von der Stiftung „Bürger für Thüringer Schlösser und Burgen“ und Landrat des Wartburgkreises (CDU) vor Ort war.

Die Stiftung „Bürger für Thüringer Schlösser und Burgen“ setze sich gemeinsam mit den Partnern dafür ein, dass die Friedenssymbole wiederhergestellt werden, um sie in der Stadtkirche wieder zu präsentieren, heißt es. Und weiter: „Das Gesamtprojekt soll als Bürgeraktion in mehreren aufeinanderfolgenden Jahresscheiben realisiert werden. Einen ersten Schritt bildet die Sammlung von 7000 Euro bis Weihnachten 2023, um ein erstes Exemplar der Friedensschilder instandzusetzen.“

In den folgenden Kirchenjahren stehe dann die Restaurierung der weiteren Schilder an. Die Spendenaktion versteht sich als Friedensinitiative, wie sie gut in die gegenwärtige politische Situation passt. Wegen des Bezugs zum Weltkulturerbe „Klassisches Weimar“ sei auch der Förderverein Goethe-Nationalmuseum Weimar mit im Boot. Auch die Stadt Weimar habe ihre Projektpartnerschaft in Aussicht gestellt. „Weitere Partner und Förderer zur Unterstützung unserer Spendenaktion sind willkommen“, heißt es.