Weimar schwingt sich in den Sattel

Weimar. Stadtradeln in Weimar vom 26. Mai bis 15. Juni. Anmeldungen ab sofort möglich.

Das Weimarer Stadtradeln geht in die 9. Runde. Darüber informiert die Stadtverwaltung und verweist darauf, dass Anmeldungen ab sofort unter www.stadtradeln.de/weimar möglich sind. Der Wettbewerb ist eine bundesweite Aktion, bei der möglichst viele Verkehrskilometer im Alltag mit dem Fahrrad für ein besseres Klima zurückgelegt werden sollen. In Weimar findet sie vom 26. Mai bis zum 15. Juni statt. Teilnehmen können alle, die in Weimar Rad fahren.

Etwa 140 Gramm CO 2 vermeidet jeder Kilometer, der mit dem Rad statt dem Auto gefahren wird, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Kilometer und die somit vermiedene CO 2 -Menge, die im Aktionszeitraum erradelt werden, werden gesammelt und verglichen – und das im Team, denn Stadtradeln ist ein Teamwettbewerb. Im Anschluss werden die erfolgreichsten Teams in den Kategorien radelaktivstes Team, das Team mit den meisten Radelkilometern, größtes Team, das Team mit den meisten aktiven Radfahrenden und das Team mit den aktivsten Radfahrenden – also Kilometer pro Teammitglied – prämiert. Hinzu kommen Sonderkategorien.

Außerdem gibt es wieder ein „Schulradeln“, heißt es aus der Stadtverwaltung weiter. Dafür sind alle Schülerinnen und Schüler, das Lehrpersonal, die Eltern sowie alle schulangehörigen Personen aufgerufen, sich in ihrem Schulteam zusammenzufinden und gemeinsam in die Pedale zu treten.

Weiter ist die Stadt auf der Suche nach Projekten mit Klimaschutz- oder Radverkehrsbezug, die im Rahmen des Stadtradelns und dank Unterstützung der Sparkasse Mittelthüringen gefördert werden können. Vorschläge: stadtradeln@stadtweimar.de