Weimar: Sechs weitere Corona-Todesfälle

Weimar. Das Corona-Virus bringt Weimar einen weiteren schwarzen Tag. Das Gesundheitsamt der Stadt meldete Freitagvormittag weitere sechs Todesfälle und für die 24 Stunden seit der letzten Meldung 36 neue Infektionen. Die Todesfälle stammen alle aus dem Azurit-Seniorenheim Weimarblick an der Lützendorfer Straße. Drei davon seien „Nachmeldungen“ aus der Zeit zwischen dem 29. Dezember und dem 6. Januar, teilte die Stadtverwaltung mit.

Unter den Neuinfektionen wurden sechs Ansteckungsursachen im Arbeitsumfeld, zwölf in der eigenen Familie und zwei im Betreuten Wohnen ausgemacht. Drei sind unklar und 13 noch nicht ermittelt.

Mit Stand Freitag, 10 Uhr, gab es in Weimar 275 (+16) aktuell Infizierte. 14 Weimarer waren seit dem Vortag genesen. Die Zahl der Verstorbenen aus Weimar stieg mit den sechs Todesfällen auf jetzt 51.

In Kliniken werden derzeit 12 Weimarer behandelt. 891 (+12) Personen befanden sich am Freitag in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 240,69 je 100.000 Einwohner (Vortag: 214,63).