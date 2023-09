Weimar: Semesterstart für Kinder-Uni mit Campustag

Weimar. Weimarer Veranstalter erwarten Anmeldungen von Schulklassen.

Mit ihrem Campustag für Schulklassen startet die Kinder-Uni Weimar in das Wintersemester. In den Hörsälen der Bauhaus-Uni und den Konzertsälen der Liszt-Hochschule wird am Donnerstag, 28. September, ab 8.30 Uhr zu einer bunten Vielfalt an Vorlesungen eingeladen. Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klassen können sich auf folgende Vorlesungen freuen: „Lernen – aber mit Köpfchen“ mit Alexandra Vorik und „Stimmakrobatik – Wir entdecken unsere Stimme“ mit Eva-Marie Schmitt, beide von Weimars Musik-Hochschule. Außerdem spricht Dr. Katrin Deutsch von der Gynäkologischen Praxis Erfurt über das Thema „Wo komme ich eigentlich her?“ Für die 6. und 7. Klassen spricht Prof. Harald Lesch, Schirmherr der Kinder-Uni, zum Thema „Roboter im All“. Mit dem Titel „Die spannende Welt der Computerspiele“ macht Gianluca Pandolfo neugierig, und „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ heißt es bei Prof. Conrad Völker – beide von der Bauhaus-Uni.

Die Veranstaltungen beim Campustag sind kostenfrei. Um noch etwas mehr Uniluft zu schnuppern, können die Kinder in der Mensa zu Mittag essen. Da die Platzkapazität begrenzt ist, bittet das Kinderuni-Team um baldige Anmeldung unter www.kinderuni-weimar.de.