Weimar: Sendetermine für Bauhaus-Konzerte

Noch in diesem Jahr strahlt der Fernsehsender 3Sat die im Oktober in der Uni-Bibliothek aufgenommenen Konzerte aus. Sie laufen in der Reihe „zdf@bauhaus“ ab 28. November in Erstausstrahlung und stehen ab Sendedatum auch in der Mediathek.

Für die Konzerte wurden in der interdisziplinären Lehrveranstaltung „The Stage Is Yours“ Konzepte für die Bühnendekoration, die Raumleitsysteme und ein neues Corporate Design entwickelt. Die Studierenden arbeiteten dafür eng mit dem ZDF und der Produktionsfirma TVT Media zusammen. Bewundert werden kann so etwa eine von der Bauhaus-Künstlerin Anni Albers inspirierte Fenstergestaltung.

Die Sendetermine: Philipp Poisel am Samstag, 28. November, 22.30 Uhr; Amy Macdonald am Samstag, 19. Dezember, 22.45 Uhr, sowie in der Silvesternacht Milow (4.15 Uhr) und Annett Louisan (5.15 Uhr).