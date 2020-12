Weimar setzt ein Zeichen für Menschenrechte

Gerade während der Pandemie sind die Menschenrechte weltweit ins Hintertreffen geraten. Darauf hat Weimars Ausländerbeauftragte Ulrike Schwabe vor der Verleihung des Weimarer Menschenrechtspreises 2020 an den katholischen Missionar Frater Jozef Jan Michel Kuppens (Niederlande) und die Menschenrechtlerin Felicia K Monjeza (Malawi) hingewiesen. Der Weimarer Stadtrat hatte im Juli auf Vorschlag des Vergabebeirates die Verleihung des Preises an die beiden Menschenrechtsverteidiger beschlossen.

Im Gegensatz zu anderen Ehrungen verzichte Weimar bewusst nicht auf die Preisvergabe und wolle damit ein Zeichen setzen, so Ulrike Schwabe. Die Form der Preisverleihung werde pandemiebedingt dennoch eine ungewöhnliche sein.

Orte des Geschehens sind am internationalen Tag der Menschenrechte, am 10. Dezember ab 16.30 Uhr der Festsaal am Herderplatz 14 in Weimar und die Residenz des deutschen Botschafters in Malawi, die über einen öffentlichen Livestream verbunden sind. Schirmherrin Gundula Gause hat ebenso ein Grußwort geschickt, wie das katholische Hilfswerk Missio als Vorschlagende. Volkhard Knigge hält die Laudatio. Oberbürgermeister Peter Kleine wird die Verleihung online vor einer begrenzten Teilnehmerzahl vornehmen.

Bereits ab 16 Uhr stellen Dr. Olaf Bach, Ärztlicher Direktor am Sophien- und Hufeland-Klinikum, und Kathrin Selzer, IPH Selzer Ingenieure, ihre privaten Aktivitäten vor, mit denen sie Menschen in Malawi unterstützen.