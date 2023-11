Weimar singt jüdisches Leid in Erinnerung

An Stolpersteinen in der Stadt werden Weimarer am 9. November zur Erinnerung an die Pogromopfer singen.

Weimar. Erstmals gedenkt am Donnerstag ein ganzes Netzwerk an Weimarer Institutionen der Opfer des Novemberpogroms 1938 in der Stadt.

In den Tagen um den 9. November 1938 fand an zahlreichen Orten in ganz Deutschland das vom NS-Staat angeordnete und zentral organisierte Novemberpogrom statt. Ein antisemitischer Mob von SA, SS und Polizei, aber auch von Zivilisten brannte Synagogen und jüdische Schulen nieder, misshandelte Jüdinnen und Juden und verwüstete deren Wohnungen und Geschäfte. Eine Verhaftungswelle brachte tausende jüdische Männer in Gefängnisse und Konzentrationslager, über 800 wurden in das KZ Buchenwald verschleppt.

An jüdische Bürger, die in Weimar verfolgt wurden, erinnert an diesem Donnerstag erstmals das „Weimarer Netzwerk 9. November“. In ihm fanden sich die Gesellschaft zur Erforschung der Demokratiegeschichte, das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus, die Gedenkstätten-Stiftung Buchenwald, die Volkshochschule, der „LernOrt Weimar“, der evangelisch-lutherische Kirchenkreis sowie DNT und Staatskapelle zusammen.

Mit Kerzen vom Marstallzu den Stolpersteinen

Für 16.30 Uhr hat das Netzwerk zunächst an den Weimarer Marstall gebeten, der von 1936 bis 1945 als Thüringer Gestapo-Leitstelle herhielt. Den Auftakt des Gedenkens gestaltet Pfarrerin Teresa Tenbergen. Von hier aus nimmt dann die Aktion „Klang der Stolpersteine“ ihren Anfang. Einzelne Gruppen und Chöre begeben sich mit Kerzen zu Stolpersteinen in der Stadt. Dort werden ab 17 Uhr Lieder gesungen und in Kurzbeiträgen an die Jüdinnen und Juden erinnert, denen die Stolpersteine gewidmet sind. Um 17.30 Uhr kommen alle Gruppen auf dem Theaterplatz zusammen, um gemeinsam das jiddische Lied „Dos Kelbl“ zu singen. Auch Jens-Christian Wagner, Direktor der Gedenkstätte Buchenwald, wird hier sprechen. Den „Klang der Stolpersteine“ hat das Weimarer Netzwerk aus Jena übernommen. In der Nachbarstadt fand 2017 erstmals unter diesem Namen an Stolpersteinen musikalisches Gedenken statt.

Im Anschluss öffnet sich das Nationaltheater um 18 Uhr zur Sonderveranstaltung „Demokratischer Protest“ im DNT-Foyer. Anlässlich des 3. Weimarer Forums für Erinnerungskultur steht hier ein Austausch über Formen und die Wirksamkeit politischen Protests an. Dabei soll es auch um Herausforderungen bei der Gestaltung einer demokratischen Gedenkkultur gehen. Oxana Matiychuk von der Universität Czernowitz und die ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen Marianne Birthler möchten mit dem Publikum dazu ins Gespräch kommen.