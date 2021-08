Weimar: Spannende Entdeckerfreizeit zwischen Wald und Freibad

Die „Inklusive Entdeckerfreizeit“ der evangelischen Kirchengemeinde Weimar, endete am Freitag mit einem Abschlussfest am Kramixxo.

Weimar. „Einfach spannend“ war die „Inklusive Entdeckerfreizeit“, die Kinder mit der evangelischen Kirchengemeinde in Weimar erlebten.

Im Nu schnellen beim Abschlussfest am Freitagnachmittag im Kramixxo in Weimar-West viele Finger in die Höhe. Jeder und jede hat eine eigene Antwort auf die Frage, was ihr oder ihm in der Inklusiven Entdeckerfreizeit der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Weimar am besten gefallen hat. Das Schwimmen zum Beispiel, das Kochen oder gleich alles. „Einfach spannend“, hieß das beflügelnde Motto. Für Pfarrer Ramòn Seliger war es zudem beglückend zu beobachten, wie sich Kinder aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen einander annäherten und austauschten. Es war eine bunt gemischte Gruppe, sagte Ramón Seliger, der die Kinder mit Gemeindediakon Dirk Marschall und einem kleinen Team betreute.

Gewöhnlich führt die Entdeckerfreizeit nach Braunsdorf. Das war in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht möglich, erklärt Seliger. 20 Jungen und Mädchen erlebten fröhliche Ferientage. Da begegneten sich durchaus Kinder, die sich sonst wohl nicht so oft begegnen: Kinder aus sozial benachteiligten Familien in Weimar West, Kinder mit Migrationshintergrund aus Afghanistan und Kinder aus der evangelischen Kirchengemeinde. Dabei ging es auch ums Lernen nebenbei: dem Kennenlernen der verschiedenen Lebenssituationen und -welten, das Lernen der deutschen Sprache zwischen Schwimmbad und Waldlauf. So hatte jedes Kind etwas Spannendes zu entdecken. Und sei es das unbekannte Essen aus dem arabischen Restaurant, dass dann die Kinder aus Afghanistan perfekt erklären können.

Zentraler Treffpunkt war allmorgendlich der Jugendclub Kramixxo. Von dort schwärmten die Kinder aus. Am Dienstag waren sie beispielsweise im Wasserwerk in Bad Berka und haben viel über das Wasser, den Wasserkreislauf und den Schutz der Umwelt und des Trinkwassers gelernt. Am Nachmittag verlebten sie bei einem Wolkenbruch einen aufregenden Nachmittag im Freibad in Bad Berka. Der Wald war am Mittwoch das Thema: verschiedene Waldspiele haben Kinder und Betreuer die Natur entdecken lassen. Und wieder haben sich beim Hüttenbauen spannende Gespräche am Rande ergeben und wurde Müll aus dem Wald herausgeholt. Wie Menschen vor Urzeiten gelebt haben, das erfuhren die Kinder dann am Donnerstag im Museum für Ur- und Frühgeschichte. Jedes Kind hatte Gelegenheit, Schmuck aus Naturmaterialien zu basteln. Am Freitagvormittag ging es ins Schwanseebad, bevor am Nachmittag im Kramixxo ein fröhliches Fest die Ferienwoche abschloss. Durch die Woche hindurch haben die Kinder spannende Geschichten aus der Bibel begleitet, berichtet Pfarrer Seliger die ihnen gezeigt haben: manchmal sind die Kleinen ganz groß.