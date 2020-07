Weimar: Spannender Rückblick auf das Jahr 1990

Das Jahr 1989 ist in der kollektiven Erinnerung leichter zu fassen als das darauf folgende. Die Publikation „Das Jahr 1990 freilegen“, das im Leipziger Verlag Spector Books 2019 erschienen ist, beschäftigt sich mit vielen unterschiedlichen Aspekten dieses Jahres. Es montiert Bilddokumente und Stimmen mit essayistischen Reflexionen und Geschichten, in denen aus der Perspektive der Gegenwart auf dieses Jahr zurückgeschaut wird. Vorgestellt wird das Buch am Dienstag, 7. Juli, 20 Uhr, in der ACC Galerie von Mitherausgeber Jan Wenzel, Anne König und Anselm Graubner, dessen Fotos das Buch bereichern. In der noch bis zum 12. Juli im zweiten Obergeschoss der ACC Galerie zu sehenden Ausstellung „Die Zeiten ändern sich“ gewährt Anselm Graubner, zudem Einblick in sein Fotoarchiv und erzählt in 117 Schwarzweiß-Fotografien die bewegten Jahre 1989/90, als er, gerade 21-jährig, für die Thüringische Landeszeitung (TLZ) mit großem Gespür für die historische Dimension die implodierende DDR fotografierte.