Weimar: Sperrungen für Straßenfeste am Sonnabend

Weimar. Nachbarn werden um Ausparken der Fahrzeuge gebeten.

Auch im September feiert Weimar weiter. Am Musikerviertel und in Ehringsdorf ist das diesmal mit Straßensperrungen verbunden. So wird am Sonnabend die Weimarische Straße im Bereich der Grundschule von 12 bis gegen 18 Uhr voll gesperrt.

Die Einbahnstraßenregelung ist dann aufgehoben, die Zufahrt bis zur Sperrung als Sackgasse frei, teilte die Straßenverkehrsbehörde mit. Der Ortsteilrat bat darum, die Fahrzeuge vorher aus dem Bereich auszuparken. Im gesperrten Abschnitt findet ein Straßen- und Skaterfest mit Workshop statt.

Ein Straßenfest ist am selben Tag auch der Grund für die Sperrung der Mozartstraße zwischen Erfurter und Paul-Schneider-Straße. Von 10 bis gegen 22 Uhr wird dort auf- und abgebaut und gefeiert. Deshalb ist kein Platz für den Straßenverkehr und für das Parken.