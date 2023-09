Weimar: Sporthalle bei Bertuch endlich wieder komplett nutzbar

Die Sporthalle steht auf dem Gelände der Bertuch-Berufsschule in der Ernst-Busse-Straße in Schöndorf.

Weimar. Rechtsstreit der Wohnstätte mit Baufirma nach Wasserschaden in Schöndorf läuft aber weiter. Darum geht es dabei konkret.

Aufatmen bei Weimars Sportlergemeinde sowie der Bertuch-Berufsschule und der Regelschule Schöndorf. Die Zweifelderhalle an der Ernst-Busse-Straße in der Schöndorfer Waldstadt kann endlich wieder ohne Einschränkungen genutzt werden. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert.

Rückblick: Ende des Jahres 2017 hatte die Weimarer Wohnstätte als Eigentümerin den 3,8 Millionen teuren Ersatzneubau in Betrieb genommen. Die in den Hang gebaute Zwei-Felder-Halle komplettierte die Modernisierung und Sanierung des Schulgeländes für die Berufsschule „Friedrich Justin Bertuch“.

Allerdings trat im Juni des Jahres 2020 ein schwerer Wasserschaden an der noch relativ neuen Halle auf. Zuvor war bereits mehrfach bemerkt worden, dass Wasser austritt. Das wurde zunächst auf undichte Stellen an einer Tür zurückgeführt. Dann aber kam es zu einem großen Wasserschaden mitten in der Halle. Danach wurden die schadhaften Stellen freigelegt, später die betroffene Stelle über Jahre hinweg abgesperrt – die Halle konnte also nur bedingt genutzt werden.

Nach Beweissicherung Reparatur beauftragt

Es entwickelte sich ein Rechtsstreit zwischen der Wohnstätte und einer Baufirma darüber, worin die Ursache für den Wasserschaden liegt. Dieser läuft auch weiterhin, sagte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos). Dessen ungeachtet habe die Wohnstätte sich aber nach dem abgeschlossenen Beweissicherungsverfahren dazu entschlossen, die Reparatur der Zweifelderhalle in Angriff nehmen zu lassen, die zum Ende der Sommerferien abgeschlossen worden sei.

Neben den beiden Schulen können nunmehr auch Vereine die Sporthalle samt Gymnastikraum wieder wochentags von 16 bis 22 Uhr uneingeschränkt nutzen. Samstags ist sie dem Training des KSSV Victoria vorbehalten, sonntags finden dort Wettbewerbe statt.