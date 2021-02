Weimar: Stadt gibt kostenlose Masken aus

Die Stadtverwaltung verteilt am Donnerstag, 11. Februar, mit weiteren Institutionen an vier Standorten kostenlos Masken zur Corona-Prävention an die Weimarer Bevölkerung. Bei Vorzeigen des Personalausweises erhalte jeder eine FFP2-Maske und drei OP-Masken, informierte das Rathaus. An allen Verteilstellen würden jeweils bis zu 8000 Masken ausgegeben.

Mitarbeiter der Stadt und des Mehrgenerationenhauses Weimar-West übernehmen diese Aufgabe von 13 bis 14 Uhr vor dem Rewe-Markt in Weimar-West. Von 16 bis 18 Uhr geht die Maskenausgabe mit OB Peter Kleine (parteilos) und Personal der Verwaltung auf dem August-Baudert-Platz weiter. Zeitgleich erfolge sie mit Stadt und Superintendent Henrich Herbst auf dem Herderplatz und ebenso von 16 bis 18 Uhr mit Verstärkung durch die Kinder- und Jugendbeauftragte Sina Solaß auf dem Wielandplatz.

Taubach, Gelmeroda, Süßenborn, Possendorf, Legefeld-Holzdorf, Niedergrunstedt, Tröbsdorf, Gaberndorf und Tiefurt erhalten Freitag Kontingente, die die Ortsteile selbst ausgeben. Dafür würden 8000 FFP2-Masken und 23.300 OP-Masken zur Verfügung stehen.