Weimar: Steffen Dittes im Gespräch

Weimar. Zum monatlichen Bürgergespräch lädt Linken-Abgeordneter Steffen Dittes ins Büro der Linken in der Weimarer Marktstraße ein.

Zu seiner monatlichen Sprechstunde lädt Linken-Landtagsabgeordneter Steffen Dittes am Montag, 20. November, von 14 bis 16 Uhr in die Marktstraße 17 in Weimar ein. Fragen, Probleme und Anliegen, die die Stadt Weimar oder das Land Thüringen betreffen, greift der Fraktionsvorsitzenden der Linken Landtagsfraktion im Gespräch auf. Um Anmeldung wird im Vorfeld gebeten.

Interessierte melden sich unterwahlkreis@steffen-dittes.deoder unter Telefon: 03643/9000611.