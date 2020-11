Weimar steht vor der Diskussion um ein verändertes Schulnetz

Die Stadt Weimar braucht einen neuen Schulnetzplan. Nach Jahren des Fortschreibens, hinter dem sich punktuelles Anpassen an kurzfristige Entwicklungen versteckt, hat sich die Lage inzwischen für alle Schularten stark verändert. Die Schulverwaltung überraschte den Bildungs- und Sportausschuss im Oktober mit einem Diskussionspapier, das vom bisherigen Plan stark abweicht.

Die Problembewertung aller Schulformen kommt zusammenfassend zu dem Schluss: Schülern in Weimar könne derzeit nicht das Recht auf einen individuell passenden Bildungsweg eingeräumt werden, da dafür die Raumkapazitäten fehlen. Gewollt rückläufig ist allein die Zahl der Förderschüler.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Seit 2008 steigen die Einschulungszahlen an den Grundschulen. Den Regelschulen wird künftig besonders die von diesem Jahr an erweiterte Vollzeitschulpflicht auf zehn Jahre zu schaffen machen.

An vielen Grundschulen sind die Raumgrößen nicht ausreichend. Falk- (5-zügig) und Fürnberg-Grundschule (4-zügig) müssen bereits mehr Klassen bilden, als für ihre Gebäude vorgesehen waren. In der Konsequenz sind auch Sanitäranlagen und Hortgrößen zu klein. Regelschulen sind derweil so ausgelastet, dass sie nicht einmal Schüler aufnehmen können, die vom Gymnasium an die Regelschule wechseln wollen.

Die Ideen der Verwaltung enthalten als beste Nachricht eine für die Grundschule Legefeld: An ihre Schließung denkt niemand mehr. Sie wird als staatliche Grundschule für den bisherigen Einzugsbereich erhalten oder von einem freien Träger übernommen.

Die Zukunft der Regelschule Schöndorf ist dagegen nicht gesichert. Einzügig ist sie nach dem neuen Schulgesetz zu klein, hat aber auch kein Potenzial, Schüler aus anderen Stadtteilen aufzunehmen. Die Schulverwaltung kann sich dagegen vorstellen, in der ehemaligen Kollwitzschule an der Röhrstraße eine kooperierende Grund- und Regelschule oder eine Gemeinschaftsschule zu schaffen. Sie soll die Innenstadt-Grundschulen und bei Regelschülern auch den Pesta-Campus entlasten sowie Kapazitäten für das Kirschberg-Quartier bieten.

Den Schulteil der Bertuch-Berufsschule würde die Verwaltung von der Röhrstraße ins bisherige Förderzentrum an die Bonhoefferstraße umziehen lassen, das schrumpfende Förderzentrum dagegen zum Nachbarn der Grundschule Schöndorf machen.

Vorübergehende Entspannung ist für die Gymnasien in Arbeit: Ein Anbau erweitert das Humboldt-Gymnasium. Über eine Erweiterung des Schiller-Gymnasiums wird zudem nachgedacht. – Die Schulverwaltung sieht ihr Papier ohnehin nur als Anregung. Die Diskussion beginnt gerade erst.

