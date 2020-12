Weimar steht vor der Terminvergabe für Corona-Impfungen

Weimar. Corona-Impftermine in Weimar können von Berechtigten ab Montag kommender Woche telefonisch vereinbart werden. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen, nachdem inzwischen vermehrt Anfragen irrtümlich bei der städtischen Corona-Hotline ankommen.



Das von der Stadt Weimar gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung bereitgestellte Impfzentrum im Jugend- und Kulturzentrum Mon Ami am Goetheplatz werde in Kürze öffnen. Termine für Impfungen werden über das Internetportal des Freistaates unter http://www.impfen-thueringen.de/terminvergabe.html ab 30. Dezember vermittelt. Ab 4. Januar sei das telefonisch auch unter Telefon: 03643/49 50 49 0 möglich.



Impftermine erhalten zunächst nur folgende Personenkreise:

♦ Über 80-Jährige werden bis Mitte Januar mit einem Brief der Stadtverwaltung Weimar persönlich informiert und zur Impfung eingeladen.

♦ Personen, die in Alten- und Pflegeheimen leben oder arbeiten

♦ Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten

♦ Medizinisches Personal von Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdiensten, SARS-CoV-2-Impfzentren und in Bereichen mit infektionsrelevanten Tätigkeiten

♦ Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Menschen mit einem hohen Risiko behandeln, betreuen oder pflegen. Dazu gehören vor allem Hämato-Onkologie und Transplantationsmedizin.



Weitere Informationen zum Thema halten der Freistaat Thüringen: (https://www.impfen-thueringen.de) und die Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (https://www.kv-thueringen.de/impfstellen) bereit.