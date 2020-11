Weimar: Striktes Einreiseverbot für „Bären Führer“

Beherbergungsverbote, wie sie zurzeit wegen Corona in ganz Deutschland für touristische Reisen gelten, sind keine Erfindung der aktuellen Politiker und Regierungen. Das beweist eine Verordnung, die zu Zeiten der Regentschaft von Herzog Carl August beziehungsweise seiner als Vormund eingesetzten Mutter Anna Amalia exakt vor 250 Jahren veröffentlicht worden ist. Unterzeichnet hatte diese am 22. Oktober 1770 der Weimar Regierungspräsidenten Johann Friedrich von Hendrich.

In dieser „Hochfürstl. CircularVerordnung“, die am 17. November 1770 unter dem Titel „Weimarische Wöchentliche Anzeigen“ erschien, wurde genau geregelt, wer nach Weimar einreisen durfte – und wer nicht. Hintergrund war die Angst, dass die seinerzeit vor allem im „Königreich Pohlen“ wütende Pest in das Thüringische Fürstentum eingeschleppt werden könnte. Sie sei „dem Vernehmen nach“ auch bereits im „Fürstenthum Siebenbürgen“ und dem Königreich Ungarn aufgetreten.

Zum Schutz vor der Pest folgte Weimar dem Vorbild Jenas und „andern Reichs-Ständischen Landen“ und erließ strikte Einreisebeschränkungen. Darauf stießen bei einem Besuch in Weimar, als dieser noch uneingeschränkt möglich gewesen ist, im Oktober Constantin und Ulrike von Hoensbroech aus Köln. Und zu Recht fiel ihnen die frappierende Aktualität auf. Gastwirte sowie Privathäuser wurden damals angewiesen, „daß sie aus denen von der Pest inficirten Landen und Gegenden kommende Personen, wenn sie nicht durch Contumaz-Briefe, daß sie die Quarantäne ausgehalten, legitimiren können, in hiesigen Landen nicht passiert oder eingelassen, sondern am ersten Ort der Grenze ab- und zurückgewiesen (...) werden“. Wobei „Contumaz“ ein seinerzeit üblicher Begriff für „Quarantäne“ war. Noch drastischer fiel die Verordnung unter anderem für „Bettelleute“ und „Bären Führer“ aus. Ihnen wurde die Einreise selbst bei Vorhandensein besagter Briefe verweigert.

Schiller und Goethe hätten damals nach Weimar einreisen dürfen

Zeitgleich wurde in der Verordnung die Einfuhr von Waren aus gefährdeten Gebieten durch Weimarer Kauf- und Handelsleute untersagt. Den „Fürstlichen Unterthanen“ indes attestierte Regierungspräsident Johann Friedrich von Hendrich, dass diese sich von selbst hüten würden „an verdächtige oder gar inficirte Orte zu reisen“.

Die Parallelität der Ereignisse regte Constantin und Ulrike von Hoensbroech zu einer mit Augenzwinkern verfassten Betrachtung an: „Glücklicherweise streiten sich Johann Wolfgang von Goethe (1749 bis 1832) und Friedrich von Schiller (1759 bis 1805) nicht darum, wem von beiden denn nun die Corona als Dichterfürst zusteht. Einträchtig stehen die beiden seit Jahrzehnten auf ihrem Denkmal (...) und teilen sich die Corona, also die Krone oder den Kranz, so die Übersetzung des lateinischen Wortes. Gleichwohl ist es eine spannende Frage, was sie zu der heutigen Situation im Lande zu sagen und wie sie sich selbst verhalten hätten. Abgesehen davon, dass sie auf dem Denkmal den gebotenen Mindestabstand nicht einhalten und sich wohl auch nicht die Hände vor dem Griff zum Kranz desinfiziert haben.“

Die beiden Dichter hätten seinerzeit wohl nach Weimar einreisen dürfen. Goethe lebte 1770 in Straßburg, Schiller in Ludwigsburg bei Stuttgart.