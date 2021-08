Der Elektromobilitäts-Experte der Stadtwerke Weimar, Dennis Beyermann, an der neuen Ladesäule in Belvedere.

Weimar: Stromtankstelle in Belvedere

Weimar. Die Stadtwerke Weimar rüsten den Buga-Außenstandort mit einer Ladesäule aus

Am Schlosspark von Belvedere gibt es für Nutzer von Elektro-Autos jetzt eine Lademöglichkeit. Die Stadtwerke haben sie auf dem Parkplatz am Buga-Außenstandort in Betrieb genommen.

„Wir arbeiten kontinuierlich am Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Weimar“, erläutert der Geschäftsführer der Stadtwerke Weimar, Jörn Otto. „Bei der Auswahl der Standorte berücksichtigen wir natürlich auch die touristischen Ziele in unserer Stadt.“

Mit der neusten Ladesäule gebe es nun für E-Auto-Nutzer die Möglichkeit, während eines Besuches von Schloss und Park Belvedere ihr Elektrofahrzeug umweltfreundlich mit neuer Reichweite auszustatten. Die Stromtankstelle verfüge über zwei Ladepunkte, an denen gleichzeitig zwei Elektro-Fahrzeuge mit einer Leistung von maximal 22 kW geladen werden.

Auch diese Ladesäule werde, wie jede Stromtankstelle der Stadtwerke, mit 100 Prozent Ökostrom betrieben. Sie sei im „Ladenetz-Verbund“ integriert. Registrierte Nutzer können so europaweit an über 100.000 Ladestationen tanken. Die entsprechende „Ladenetz-Karte“ ist unter anderem bei den Stadtwerken erhältlich. Für technische Fragen oder bei Störungen sei eine Hotline rund um die Uhr erreichbar. Zudem sei Laden ohne Ladekarte möglich, beispielsweise über das unabhängige Ad-Hoc-Laden per App.

Die Stadtwerke Weimar betreiben aktuell an 13 Standorten öffentliche Ladesäulen. An diesen können gleichzeitig 25 Elektro-Fahrzeuge Strom auftanken. Weitere Standorte seien in Planung.