Weimar: Studierende tüfteln gemeinsam an digitalem Zwilling

Weimar. Allianz Thüringer Hochschulen startet im Rahmen ihres neuen Projektes erstes Wissenschaftscamp.

Die Allianz Thüringer Ingenieurwissenschaften (Thür Ing) startet im Rahmen ihres neuen Projektes „ProTELC“ am Montag, 7. März, das erste Wissenschaftscamp. Es findet in enger Kooperation mit der Bauhaus-Uni Weimar an der TU Ilmenau statt.

Ziel sei, Studierende mit spannenden Fragen aus Industrie und Forschung für die Ingenieurwissenschaften zu begeistern. 35 Bachelor-Studierende der Allianz-Hochschulen würden eine Woche lang in Teams zum Thema „Digitaler Zwilling“ arbeiten und das digitale Abbild eines Objekts erschaffen. Das Science Camp vermittele die notwendigen Programmierkenntnisse und biete Vorträge der Hochschulen sowie der Kooperationspartner aus der Wirtschaft. Gemeinsame Ausflüge gehören dazu – etwa zum Windkanal der Bauhaus-Uni Weimar. Die besten Ergebnisse würden prämiert.

„ProTELC“ wurde Ende Januar offiziell gestartet. Das Projekt soll in den nächsten vier Jahren Studierende von sieben Hochschulen enger vernetzen, Innovationskräfte in Forschung und Lehre bündeln und noch besser in den Thüringer Arbeitsmarkt vermitteln. Beteiligt sind neben Ilmenau und Weimar die FH Erfurt, die Duale Hochschule Gera-Eisenach, die Ernst-Abbe-Hochschule Jena sowie die Hochschulen in Nordhausen und Schmalkalden.