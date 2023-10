Symbolischer Spatenstich in der alten Weimarer Schlachthalle

Weimar. Neuer Nahversorger im Weimarer Kirschberg-Quartier soll bereits in wenigen Monaten eröffnen können. Das ist bisher bekannt:

In der alten Weimarer Schlachthalle ist der symbolische Spatenstich für den neuen Nahversorger vollzogen worden. Damit geht der dritte Weimarer Markt von Tegut in die Realisierung. Die Eröffnung ist aktuell nach Angaben des Unternehmens für das erste Quartal 2024 geplant.

Bei dem symbolischen Akt hob Alexander Wilhelm, in der Geschäftsleitung von Tegut verantwortlich für Expansion, Bau und Immobilien, den besonderen Charme des Gemäuers hervor, das er als eines der schönsten in Weimar bezeichnete. Er betonte, dass das Unternehmen sich genau aus diesem Grund seit mehr als zehn Jahren um den Standort bemüht habe, heißt es in einer Presseinformation.

Geplant und realisiert wird der Umbau von der Werner-Gruppe aus Fulda. Bei der Planung sei es laut Geschäftsführer Klaus Diegelmann darum gegangen, „das einmalige Ambiente der alten, denkmalgeschützten Halle zu erhalten und mit den Vorzügen und Annehmlichkeiten eines modernen und wohnortnahen Nahversorgers zu verbinden“. Er bezeichnete den Umbau der Schlacht- zur Markthalle als ungewöhnliche Aufgabe, auf die sich das Unternehmen freue.

Bei der Realisierung arbeite es eng mit dem Weimarer Architekturbüro Schettler & Partner zusammen, das bereits für die Rekonstruktion der Halle verantwortlich war. Die Revitalisierung des alten Schlachthofgeländes war 2018 mit dem Thüringer Denkmalschutzpreis ausgezeichnet worden. Auf einer Visualisierung ist zu sehen, dass unter anderem die Holzkonstruktion der Decke sichtbar bleibt und die imposanten Metallsäulen in die Gestaltung einbezogen werden.

„Es ist schön, dass mit dem symbolischen Spatenstich nun der Startschuss für die Baumaßnahmen gefallen ist“, wird Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) in der Mitteilung zitiert.