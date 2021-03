Weimar: Tag der Berufe analog und digital

Welche Aufgaben hat eigentlich ein Bachelor of Arts im Handel im Obi-Baumarkt in Süßenborn? Wie sieht der Arbeitsalltag eines Vermessungstechnikers im Weimarer Unternehmen Trigis aus? Sollte ich vor einer Ausbildung als Pflegefachkraft am Sophien- und Hufeland-Klinikum erst einmal ein Praktikum dort absolvieren?

Diese und andere Fragen beantworten beim Tag der Berufe Unternehmen in der Region. In Weimar und im Altkreis Weimar-Land beteiligen sich nach Angaben der Arbeitsagentur 16 Firmen an dem Aktionstag. Sie bieten in und um Weimar 36 Veranstaltungen an. Dabei gibt pandemiebedingt erstmals zahlreiche digitale Formate, die auch außerhalb des eigentlichen Datums, dem 17. März, stattfinden.

Der Tag der Berufe wendet sich an Schüler ab der 7. Klasse. Für sie steht im Internet ein Test bereit, der ihnen dabei hilft, ihre persönlichen Interessen und Fähigkeiten mit einem möglichen Ausbildungsberuf zu verbinden, den sie bisher nicht im Blick gehabt haben.

Für die Teilnahme an den Angeboten ist -- ob analog oder digital -- eine Anmeldung notwendig. Bei den Präsenzveranstaltungen, die unter Corona-Hygiene-Auflagen stattfinden, ist die Zahl der Plätze sehr begrenzt. Die Agentur ermunterte Eltern ausdrücklich dazu, die digitalen Formate mit zu besuchen.

Von Bankkaufleuten bis Straßenbauer

Bankkaufleute: VR Bank Weimar

Kaufleute Büromanagement, Fachinformatiker/-in: Bechtle IT-Systemhaus, Legefeld

Vermessungstechniker/-in: Trigis GeoServices, Weimar

Pflegefachleute: Sophien- und Hufeland- Klinikum, Weimar

Baustoffprüfer/-in: Ingenieurgesellschaft Baustoffe und Umwelt, Legefeld

Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik: Grafe Advanced Polymers, Blankenhain;

Gebrüder Dürrbeck Kunststoffe, Buttelstedt;

TKW Molding, Blankenhain

Fachkraft Lagerlogistik: Grafe, Blankenhain; Spedition Axthelm und Zufall, Nohra

Fachlagerist/-in: Axthelm u. Zufall; NohraKaufleute Spedition/Logistik; Axthelm u. Zufall, Nohra

Bachelor of Arts (BA) Handel, Kaufleute Einzelhandel: Obi, Süßenborn

Werkzeugmechaniker/-in: TKW, Blankenhain

Medientechnologe Druck: Dürrbeck, Buttelstedt

Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in, Baugeräteführer/-in, Tiefbaufacharbeiter/-in, Straßenbauer/-in: Eurovia, Umpferstedt

www.tagderberufe.de