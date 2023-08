Weimar: Tankstellen-Neubau in Schöndorf geht bereits in die Höhe

Weimar. Nach gut fünf Jahren bekommt der altbekannte Standort jetzt wieder Zapfsäulen und mehr.

Die neue Tankstelle zwischen dem Schöndorfer Kreisel und dem Classic Center nimmt Gestalt an. Nach dem Baustart im Mai waren zunächst umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig. Inzwischen ist die Tankstelle in Konturen bereits zu erkennen. Sie entsteht exakt an dem Standort, den der Konzern Aral Anfang 2018 mit dem Vorgängerbau aufgegeben hatte. Bauherrin jetzt ist die deutsche Tochter des italienischen Mineralöl- und Energiekonzerns Eni, firmieren wird die Tankstelle unter dem Markennamen Agip.