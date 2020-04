Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimar: Tanzakademie startet Aufruf

Mit dem Aufruf „Kultur! Gut! Schützen! Verschenken Sie Vorfreude auf gemeinsame Stunden“ hat sich die Thüringer Tanz-Akademie mit ihrem Theater im Gewölbe an alle Kultur-Begeisterten gewandt. Darin bittet sie, als Hilfe in der Krise jetzt Gutscheine für spätere Veranstaltungen zu kaufen. Allein in den ersten fünf Wochen der Beschränkungen würden über 40 Tanzkurse und 50 Vorstellungen entfallen. Das betreffe 38 Mitarbeiter. Die Gutscheine gelten zeitlich unbegrenzt.

www.thüringer-tanz-akademie.de, www.theater-im-gewölbe.de